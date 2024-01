Stiri pe aceeasi tema

- An de an pe data de 29 decembrie sunt praznuiți cei 14.000 de pruncii ucisi de regele Iudeei, Irod I. De asemenea, creștii ii sarbatoresc și pe Sfinții Marcel și Tadeu. Ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi de sarbatoare.

- In fiecare an, la data de 28 decembrie 2023, credincioșii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfintii 20.000 de mucenici arsi in Nicomidia. In cazul in care te confrunti cu necazuri in fata carora te simti lipsit de speranta, rosteste, in aceasta zi importanta, rugaciunea catre cei 20 de sfinti martiri.…

- In fiecare an, pe data de 20 noiembrie 2023, in Calendarul ortodox este praznuit Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul. Ce rugaciune este bine sa rostești astazi. Se spune ca iți aduce vindecare și te ferește de necazuri.

- Astazi este praznuit Sfantul Proroc Avdie și se spune ca este bine sa re rogi acestui sfant, daca inca nu ți-au gasit liniștea sufleteasca și te simți copleșit de probleme. Cuvintele pe care este bine sa le spui astazi.

- Pe data de 10 noiembrie 2023, in Calendarul ortodox, sunt praznuiți Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cvart. In aceasta zi, credincioșii țin post. Rugaciunea care iți aduce liniște in suflet și pe care o poți rosti și in momentele de cumpana.

- In fiecare an, pe data de 6 noiembrie, creștinii din toata țara il praznuiesc pe Sfantul Pavel Marturisitorul, originar din Tesalonic, care a fost secretar și diacon al Sfantului Alexandru. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi, pentru a fi ferit de rele.

- Sfantul Gherasim din Kefalonia este praznuit in fiecare an pe 20 octombrie și este considerat mare facator de minuni. Se spune ca sfantul i-a vindecat pe cei care aveau boli fizice și psihice și a reușit sa ii aduca pe drumul cel bun pe cei care uitasera de cuvantul lui Dumnezeu.

- Creștinii il sarbatoresc in fiecare an pe 16 octombrie pe Sfantul Mucenic Longhin Sutașul, martor la Invierea lu Iisus Hristos. Despre rugaciunea adresata acestui sfant se spune ca te scapa de orice frica și curața sufletul de pacate.