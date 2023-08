Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai din 2023 a fost puțin mai rece decat de obicei și in multe parți din țara a plouat mult mai puțin decat era normal. Datele Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arata ca in cel mai ploios loc din țara au fost precipitații de peste 100 de ori mai mari decat in cel mai secetos.

- CUTREMUR de peste 5 grade pe scara Richter in Romania. A avut loc la adancimea de 6.4 kilometri Uu cutremur a zguduit marți seara, in jurul orei 20.26, zona Crișana, Arad, fiind un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 6.4 kilometri. Cutremurul s-a produs la 24kilometri E de…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Marturisitor loan Rusul In luptele pentru dezrobirea Azovului, Sf. loan Rusul este facut prizonier impreuna cu mii de alti compatrioti si dus la Constantinopol, iar de aici in tinutul Procopie, aproape de Cezareea Palestinei, in Asia Mica, si este dat in stapanirea…

- Memorialul Ipotesti – Centrul de Studii ”Mihai Eminescu” va fi, incepand de miercuri, gazda unei expozitii de arta vizuala, intitulata ‘Intre alb si negru’, care cuprinde lucrarile a doi pictori ieseni – Ofelia Hutul si Gheorghe Lungu -, membri ai Uniunii Artistilor Plastici din Romania. Potrivit unui…

- Junior Pius, fundașul sosit la inceputul lui 2023 la FC Botoșani, a povestit pentru Libertatea ca a fost impresionat de abundența florilor și de gestul barbaților de a oferi astfel de cadouri.Junior Pius, 27 de ani, a fost unul dintre transferurile pe care FC Botoșani le-a facut, din strainatate, pentru…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenita Glicheria; Sfantul Serghie Marturisitorul Sfanta Mucenita Glicheria a trait in vremea in care Imperiul Roman era condus de imparatul Antonin Piul (138-161), guvernator al Greciei fiind Savin. Ea facea parte din randul crestinilor care traiau in Trianopol, cetatea…

- Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției cu ocazia desfașurarii olimpiadei de limba rusa la școala. Potrivit acesteia, anunțul nu ar fi fost facut pana acum deoarece cancelaria Ambasadei nu confirmase participarea diplomatului rus.Totul vine dupa ce in urma declanșarii razboiului…