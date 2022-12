Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții paisprezecemii de prunci uciși de Irod Din Scriptura aflam ca magii, sosind la Ierusalim, nu au mai vazut steaua care ii calauzise pana in cetatea sfanta și atunci au inceput sa intrebe unde se afla regele iudeilor. In vremea aceea, regatul evreu era condus de Irod. Acesta…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul Sfantul Daniil a fost cuprins din copilarie de o deosebita ravna pentru cele duhovnicesti. A trait o vreme in obstea cuviosilor parinti de la biserica Sfantului Nicolae din Radauti, nevoindu-se pentru sporirea credintei si a faptelor bune. Imbogatindu-se…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Proroc Daniel In anul 597 inainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit de imparatul Nabucodonosor. Atunci proorocul Daniel a fost dus in robia Babilonului impreuna cu regele Ioachim al iudeilor și cu alți tineri iudei, intre care și trei prieteni buni ai lui Daniel:…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Sfințit Mucenic Elefterie Acest sfant a trait in Roma, in anii domniei imparatului Adrian, intre anii 117-138. Mama sa, vaduva Antia a fost invațata sa creada in Hristos de catre Sfantul Apostol Pavel. Antia l-a dus pe Sfantul Elefterie, pe cand era inca un copil, la Anichit,…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Pavel, arhiepiscopul Constantinopolului, marturisitorul.Marele marturisitor Pavel era din Tesalonic fiind notar si scriitor al Sfantului Alexandru, patriarhul Constantinopolului, si diacon al aceleiasi biserici. Pe acesta…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfantului slavitului Marelui Mucenic Dimitrie Dumitru , izvoratorul de mir si facatorul de minuni, din Tesalonic.Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator…