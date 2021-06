Calendar Evaluare Națională 2021. Când începe înscrierea pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a Elevii claselor a VIII-a susțin examenul de Evaluare Naționala 2021 la finalul lunii iunie,calendarul a fost modificat din cauza pandemiei de COVID-19. Probele scrise vor incepe pe 22 iunie, iar inscrierea elevilor care susțin examenele va incepe in perioada 7-11 iunie 2021. Elevii claselor a VIII-a susțin și anul acesta examenul de Evaluare Naționala, in baza caruia se vor putea inscrie apoi la liceu sau la școlile profesionale. Calendar Evaluare Naționala 2021 7-11 iunie 2021 –Inscrierea la evaluarea naționala22 iunie 2021 – Limba și literatura romana – proba scrisa24 iunie 2021 – Matematica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

