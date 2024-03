Rezultate simulare Bacalaureat 2024. Elevii află azi ce note au luat la simulare Elevii de clasa a XII-a vor afla vineri, 15 martie, rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat 2024. Lucrarile au fost corectate digitalizat, iar notele vor fi transmise elevilor la clase de catre profesorii lor.Notele de la simulare BAC 2024 nu se trec in catalogSimularea examenului de BAC s-a desfașurat in perioada 4-7 martie 2024. In prima zi, 4 martie, a avut loc proba scrisa la Limba și literatura romana. Pe 5 martie, a avut loc proba obligatorie a profilului. Pe 6 martie, a avut loc proba la alegere a profilului si specializarii. Pe 7 martie, a avut loc proba scrisa la Limba si… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

