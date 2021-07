Calendar Bac 2021. Când are loc sesiunea de toamnă Bac 2021 Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 5 iulie 2021. Astazi au fost afișate notele la Bac 2021. Contestațiile la Bacalaureat 2021 pot fi depuse pana la ora 18:00.UPDATE 29 iunie 2021. Astazi au avut loc probele scrise obligatorii ale profilelor. Iata subiectele la matematica la Bac 2021 și subiectele la istorie la Bacalaureat 2021.UPDATE 28 iunie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Bacalaureat 2021 continua miercuri cu proba la alegere, in funcție de profil, acesta fiind: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie Anorganica, Chimie Organica, Fizica, Informatica, Logica, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie. Subiectele primite la BAC 2021 și baremul de corectare va fi publicat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat duminica seara, la Digi24, ca nu accepta „formulari de tip capcana” la examenul de Bacalaureat 2021, care incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Referindu-se la gradul de dificultate al subiectelor care vor fi date la examenul…

- Evaluarea Nationala și examenul de Bacalaureat vor avea loc și anul acesta cu respectarea normelor sanitare de protecție. Ministrul Educatiei recomanda insa școlilor sa renunțe la o parte din regulile sanitare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat inspectoratelor scolare eliminarea triajului…