Calendar admitere liceu 2023. Când începe completarea opțiunilor Calendar admitere liceu 2023. In urmatoarele zile, elevii se vor inscrie la liceu și ar trebui sa știe toate detaliile despre acest lucru. Iata cand vor putea completa opțiunile elevii care au promovat Evaluarea Naționala! Expertii in domeniu au declarat ca doar 1 din 2 elevi cu media peste 5 va prinde un loc la un liceu teoretic. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțarea rezultatelor finale la examenul de evaluarea naționala, elevii pot completa fișele de inscriere pentru admiterea la liceu. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2023 vor fi afișate in data de 4 iulie.

- Rezultate Evaluare Naționala Constanta 2023. Elevii de clasa a VIII-a din județul Constanta, care au susținut zilele trecute Evaluarea Naționala 2023, afla astazi ce note au obținut și in funcție de acestea iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu.VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA CONSTANTA…

- Rezultate Evaluare Naționala Dambovita 2023. Elevii de clasa a VIII-a din județul Dambovita, care au susținut zilele trecute Evaluarea Naționala 2023, afla astazi ce note au obținut și in funcție de acestea iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu. VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA DAMBOVITA…

- Rezultate Evaluare Naționala Satu Mare 2023. Elevii de clasa a VIII-a din județul Satu Mare, care au susținut zilele trecute Evaluarea Naționala 2023, afla astazi ce note au obținut și in funcție de acestea iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu. VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA SATU MARE…

- Rezultatele initiale la Evaluare Nationala 2023 vor fi publicate astazi, 28 iunie, pana in ora 14:00, pe site-ul edu.ro si la scolile unde au sustinut elevii examenele. Anul acesta, media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a, este reprezentata doar de media generala la…

- Evaluarea Naționala a inceput inca de ieri, 19 iunie 2023, atunci cand elevii au susținut prima proba a acestui examen de capacitate, mai exact cel la Limba și Literatura Romana. Maine, 21 iunie 2023, cei ce se pregatesc sa intre la liceu in acest an vor avea de infruntat proba la Matematica. Ei bine,…

- Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile in fișele de inscriere la liceu, in prezența parintelui și a dirigintelui, in perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023. Fișa de inscriere poate fi transmisa și electronic, dupa cum prevede procedura Ministerului Educației. Calendarul pentru admiterea la liceu…

- Vineri, un act normativ al Ministerului Educației care propune chivalarea probelor orale ale Bacalaureatului cu notele din liceu și, in același timp, anularea Evaluarii Naționale de la clasa a VI-a, a intrat in dezbatere publica. Potrivit Ministerului Educatiei, echivalarea competentelor intr-o limba…