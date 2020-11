Stiri pe aceeasi tema

- 1947 - Regele Mihai al Romaniei a plecat la Londra pentru a asista la casatoria printesei Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II-a) cu printul Filip, Duce de Edinburgh, ambii veri primari ai lui Mihai.

- 1911: la Simleu Silvaniei are loc Adunarea Poporala, ce prefata Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918 S-a intamplat in 8 noiembrie 1885 – S–a fondat Partidul Liberal–Democrat, condus de Dimitrie C. Bratianu. A functionat pana la 24 martie 1890, cand s–a unificat cu Partidul National Liberal. 1900 – S–a…

- Nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a crescut, a avertizat Ministerul Afacerilor Externe. Amenințarea unui atac terorist a crescut la nivelul 4, ceea ce inseamna un risc sever, adica o posibilitate foarte ridicata ca…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania. Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care…

- 1884: se pune piatra de temelie a Scolii Confesionale din Ban S-a intamplat in 6 octombrie 1828 – S-a nascut Alexander Mohailovici Butlerov, chimist rus; este cunoscut ca fondator al teoriei structurii chimice, teorie ce sta la baza chimiei organice (m.05.08.1886). 1863 – A intrat in functiune, la Londra,…

- Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, așteapta primul bebeluș, a anunțat Palatul Buckingham in aceasta dimineața. Fericitul moment ar trebui sa aiba loc la inceputul anului 2021, scrie publicația People.com.Bebelușul va fi primul nepot pentru prințul Andrew și Sarah Ferguson, parinții prințesei…

- 1865: se naste, la Zauan, Zovanyi Jeno – preot reformat, istoric, profesor universitar, decanul Universitatii din Debretin S-a intamplat in 11 septembrie 1851 – Emigratia romana a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie C. Bratianu, reprezentantul Romaniei, a fost cel…

- Faimosul actor Sean Connery, cunoscut in intreaga lume pentru performanța sa magistrala in rolul lui James Bond, implinește astazi 90 de ani. S-a nascut in Fountainbridge, in apropiere de Edinburgh. Mama lui era o chelnerita scoțiana, iar tatal sau, un irlandez sofer de camion. Sean avea 23 de ani cand,…