Calea Victoriei redevine pietonală din acest weekend Viceprimarul general al Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat redeschiderea promenadei pe Calea Victoriei, din acest weekend si pana la 16 octombrie. Programul „Strazi deschise” inseamna promenada pe Calea Victoriei si in zona centrala a Bucurestiului la final de saptamana, pana pe 16 octombrie, inclusiv. Proiectul va acoperi zona Bulevardului Kiseleff, pentru activitati sportive, si Calea Victoriei, cu strazile adiacente, pentru evenimente culturale, ce includ spectacole de teatru, expozitii, recitaluri de muzica si poezie, ateliere pentru copii, lectura de text. „Anul trecut, Calea Victoriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

