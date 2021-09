Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Florin Citu, a declarat, marti, ca Partidul National Liberal ramane deschis colaborarii cu USR PLUS pana in momentul in care aceasta formatiune va vota o motiune de cenzura impotriva Guvernului, informeaza AGERPRES . “PNL este un partid responsabil, un partid care si-a asumat…

- PSD a depus o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, marți, dupa ce soarta moțiunii USR PLUS și AUR a devenit neclara, in urma deciziei CCR. Mai exact, Curtea Constituționala a admis, in urma sesizarii Executivului, ca exista un conflict constituțional intre Guvern și Parlament, dar și in acest…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune in sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti in cazul in care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR. "Maine avem decizia CCR. Daca nu exista conflict,…

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…

- irourile Permanente ale celor doua Camere s-au reunit pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. In schimb s-a decis trimiterea ei la comisii pentru analizarea semnaturilor, dupa ce liberalii au semnalat mai multe vicii de procedura. …

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- Toți cei care au sperat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu nu va fi depusa trebuie sa recunoasca faptul ca s-au inșelat: moțiunea USRPLUS-AUR a fost depusa. Asta nu inseamna ca totul este rezolvat și ca Florin Cițu pleaca acasa! E posibil, dar mai este mult pina acolo. Unii inca mai cred…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție anunța o noua moțiune de cenzura la adresa Guvernului condus de catre liberalul Florin Cițu. Președintele PSD-ului da ca sigura depunerea unei moțiuni de cenzura, anunțand un orizont de timp in care ar putea fi facut un astfel de pas. Intrebat cand va depune…