Călătorii ar putea fi testați pentru Covid pe aeroport Prețul se ridica insa pana la 170 de lei, mai scump decat unele bilete de avion. Testele rapide sunt, mai nou, recunoscute la nivel european. Motivul pentru care s-ar putea inființa un astfel de centru de testare la Otopeni ar fi și din cauza ca Olanda cere atat testul PCR cat și cel antigen. Autoritațile recomanda ca aceste teste sa fie realizate in centre medicale, astfel incat probele sa nu fie alterate. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

