Stiri pe aceeasi tema

BREAKING NEWS Bani pentru oamenii afectați de inundații. Anunțul de ultima ora facut de Marius Budai 12:31 0 ANPC in prag de vacanta: Atentie deosebita la achizitia unui pachet de servicii turistice! 12:31 0 Un mort si un ranit in stare critica, in urma unui accident produs pe…

- Stephan Pelger, un designer roman in varsta de 43 de ani, a incetat din viața. El a fost descoperit decedat in atelierul sau situat in Sectorul 2 din București.„Str.C-tin Chiritescu, secția 8 Politie, Barbat, 43 ani, gasit spanzurat de catre un vecin. S-a constatat decesul. Victima este persoana…

- Marți dimineața, ceasta dimineața incepand cu orele 7 și un sfert linia de tramvai 41 din capitala a fost blocata pe ambele sensuri de circulație pe distanța Bulevardul Ghencea – Strada Brașov.Potrivit STB; defecțiunea inițiala a durat 98 de minute, intre orele 07:17 și 08:55, dupa care s-a blocat din…

- Traficul rutier in Bucuresti va fi restrictionat, in weekend, in Capitala ca urmare a unui concurs de ciclism, a unui mars al motociclistilor, dar si pentru a permite desfasurarea evenimentelor "Strazi Deschise" si "Simfonia Apelor".

- CFR Calatori va suplimenta trenurile pe cele mai solicitate rute in perioada 27/28 aprilie – 1/2 mai 2023, in contextul minivacanaței de 1 mai. Anunțul vine in contextul in care pe rute precum București – Constanța biletele erau epuizate inca de saptamana trecuta, in intervalul de zile menționat anterior.…

- Pe linia 25 a fost pus in circulatie, la acest sfarsit de saptamana, un nou tramvai Astra Imperio, ultimul dintre cele 12 introduse pe acest traseu. Cele 12 tramvaie noi vor asigura o suplimentare a capacitatii actuale de transport de 3.100 calatori/ora/sens, cu aproximativ 17%, a informat, duminica,…

- Marius Budai, ministrul muncii, a anunțat ca, pana miercuri, angajatorii romani au incheiat 6.542 de contracte de munca pentru ucrainenii care au fugit din calea razboiului declansat pe 24 februarie 2022 de Federatia Rusa, informeaza Agerpres . „In aceasta dimineata (n.r. – miercuri) sunt inregistrate…