- La aproape 2 saptamani de la exploziile devastatoare din stația GPL, viața la Crevedia continua printre ruine. In locuința soților uciși in teribila tragedie-el rapus de infract, ea-arsa aproape in intregime, un cațel trist ii așteapta sa se intoarca acasa.

- Localnicii din Crevedia ramași fara acoperiș deasupra capului au inceput sa adune in saci de gunoi munca lor de o viața. La 12 zile de la tragedie, așteapta ajutor din partea primariei, adica acele containere in care sa locuiasca temporar.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr o conferinta de presa, ca nu au fost pompieri morti in urma exploziilor de la Crevedia. De asemenea a precizat ca nu exista interesul de a musamaliza, conform Agerpres.roNu avem ce musamaliza, credeti ma. Nici…

- Romania ultimelor zile este lovita de mai multe tragedii. Dupa accidentul teribil de la 2 Mai, in urma caruia au 2 tineri au fost ucși de un șofer drogat, au urmat exploziile de la Crevedia, soldate cu 2 morți și 56 de raniți, iar apoi un șofer de numai 19 ani, baut, a ucis alte 3 persoane in Alba.…

- Doi oameni au murit și 58 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

- Dezastrul de la Crevedia, acolo unde au avut loc mai multe explozii din cauza unei statii GPL dezafectate, care inca mai avea un gen de activitate ilegala, a fost surprins de camerele de supraveghere de la poligonul lui Titi Aur. In imagini se vede ciuperca uneia dintre explozii, asemanatoare cu cea…

- Trei explozii succesive si un incendiu puternic au dezlantuit iadul aseara, la Crevedia, in Dambovita. O femeie care avea arsuri pe aproape tot corpul a murit azi la spital, iar sotul ei s-a stins aseara, din cauza unui infarct.

- Bilantul tragediei de aseara de la Crevedia a ajuns la 2 morti. 41 de persoane mai sunt spitalizate, iar 6 intubate. Dintre raniti, majoritatea sunt pompieri, politisti si jandarmi, unii in stare grava. Angajatii statului au fost prinsi de a doua deflagratie, in timp ce incercau sa stinga incendiul…