Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe case, curti si strazi din Teleorman sunt inundate din cauza ploilor din ultima perioada, cea mai grava situatie fiind in localitatea Calomfiresti, informeaza, joi seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Situatia operativa din judet: Turnu Magurele - sase…

- Mesajul postat pe Facebook de Mihai Șora, in timp ce romanii așteptau sentința lui Liviu Dragnea, a primit aproape 3.000 de like-uri doar in prima jumatate de ora. Prima reacție din PSD, dupa condamnarea lui Dragnea. ”Sunt șocat, nu se aștepta nimeni” Dancila, reacție la condamnarea lui Dragnea: ”Legea,…

- In ziua in care liderul PSD si-a asteptat – și a primit sentinta de 3 ani și 6 luni de inchisoare – in dosarul angajarilor fictive, reporterii Libertatea au discutat cu locuitorii din Alexandria si din Gratia, localitatea natala a lui Liviu Dragnea, pentru a vedea ce parere au acestia despre trimiterea…

- SCANDAL MARE… In aceasta seara, presedintele PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia nu…

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii. Politia a deschis un dosar penal.

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii.

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii.

- Ziaristul Irakian care a aruncat cu pantofii dupa președintele american George W. Bush candideaza pentru un loc in parlamentul de la Bagdad. Muntazar az-Zaydi, care acum are varsta de 39 de ani, a devenit cunoscut in decembrie 2008, dupa ce, intr-o conferința de presa de la Bagdad, i-a strigat fostului…