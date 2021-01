Un caine din rasa Ciobanesc Mioritic a fost lasat 3 zile pe marginea unui drum, legat cu lanț scurt de un stalp, sa moara de foame. Totul s-a petrecut in satul Gura Sohodol, in apropierea orașului Campeni. Pe langa omul fara suflet care l-a abandonat, și-au aratat lipsa de omenie și cei care au trecut prin apropierea animalului in tot acest timp, pe jos sau cu mașina, și nu s-au indurat nici macar sa-i arunce o coaja de paine. Mai mult, locul in care cainele a fost parasit este inconjurat de gospodarii, dar nici de aici nu i-a venit ajutorul – ”lume multa, oameni puțini!”, am putea zice. L-a vazut,…