- Castigatorii selectati din juriul format din muzeografii Lacramioara Agrigoroaiei, Nicoleta Dabija si Diana Lona Leonte vor primi diplome, carti, pliante si reviste in cadrul ceremoniei care se va desfasura la muzeul iesean amintit de la ora 12.00. Iubitorii de literatura din intreaga tara au avut ocazia…

- Caldura specifica sezonului estival nu face casa buna cu alcoolul. Acesta deshidrateaza extrem de rapid si intensifica senzatia de sete, determinand un consum si mai mare de alcool. Asupra organismului, alcoolul poate avea efecte extrem de nocive. Bauturile alcoolice fac parte din „meniul de distractie”…

- Intr-un avion de pasageri pilotii vorbeau intre ei in carlinga. Din nefericire au uitat microfonul deschis si tot ce vorbeau ei, auzeau pasagerii. La un moment dat, zice unul dintre piloti: -Vezi stewardesa aceea? Dupa ce beau cafeaua asta ma duc sa petrec cu ea. Auzind aceasta, stewardesa se indrepta…

- Chirie in Galați se afla pe lista cautarilor, mai ales in aceasta perioada. In mod special, in centrele universitare, așa-numitele țepe imobiliare iau amploare. Profitand de disperarea celor cauta chirie in Galați, unii „intreprinzatori” scot la iveala tot felul de escrocherii. Culmea, unele inșelatorii…

- bull; Miscarea Olimpica indeamna toti iubitorii de sport sa ramana activi.Astazi, in intreaga lume se sarbatoreste Ziua Olimpica, marcandu se infiintarea Comitetului International Olimpic, pe 23 iunie 1894.In acest an, data fiind pandemia de coronavirus, Ziua Olimpica este celebrata intr un mod aparte,…

- La o astfel de eclipsa Luna nu intra deloc in umbra Pamantului, iar fenomenul poate fi observat pe tot parcursul desfasurarii de pe teritoriul Romaniei. Eclipsa de Luna prin penumbra poate fi observata din diverse locuri din Europa, Africa, Asia si Australia si va dura 3 ore si 18 minute, potrivit eclipse.gsfc.nasa.gov.…

- Șeful statului, Igor Dodon, a prezentat astazi, in cadrul emisiunii sale, gospodaria de la reședința de la Condrița, iar in context, și-a amintit despre cazul curcanilor aruncați peste gardul Președinției, in 2019, in cadrul protestelor organizate de liderii de atunci ai Partidului Democrat, in frunte…

- Lacul din Danceni, raionul Ialoveni, este din nou plin cu pești morti. Fenomenul provocat de schimbarile climaterice are loc in fiecare an. Insa peisajul dezolant, perioada de prohibiție, precum si restrictiile din cauza pandemiei nu i-au oprit pe unii oameni sa iasa la pescuit.