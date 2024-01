Cadouri de peste 30.000 de lei pentru Iohannis Klaus Iohannis a primit anul trecut cadouri de peste 30.000 de lei, conform Administrației prezidențiale. Șeful statului a primit un ceas de birou, un scut Masai, o pictura in vin și un set tradițional de servit cafea. Cel mai scump cadou primit de președinte reprezinta doua tablouri pictate in culori acrilice ce costa cate 1.500 de euro fiecare. Cadourile primite cu prilejul unor vizite de protocol au ramas in patrimoniul statului. Printre bunurile mai scumpe primite de președintele Klaus Iohannis s-au numarat: un ceas de birou si masa, marca Hilser, realizat pentru Grant Macdonald London,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Presedintele Klaus Iohannis a primit, anul trecut, cadouri in valoare de 7.600 de euro, intre acestea fiind doua tablouri de 1.500 de euro, un ceas de birou placat cu aur, cu insertii de sidef si email de culoare albastru si alb, un set de cafea arabeasca, dar si o geanta din rafie cu emblemele orasului…

