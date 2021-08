Cadoul lui Putin pentru poliţişti şi militari, înaintea alegerilor legislative Presedintele rus Vladimir Putin a dispus marti plata unei prime pentru militari si membrii fortelor de ordine, la o saptamâna dupa un ajutor acordat pensionarilor, în contextul în care în mai putin de o luna vor avea loc alegeri legislative.

Aceste categorii ale populatiei apartin electoratului traditional al Rusiei Unite, partidul la putere, confruntat cu erodarea popularitatii sale pe fondul scaderii nivelului de trai din 2014, împreuna cu revenirea inflatiei în ultimele luni, noteaza France Presse, conform Agerpres.

Toti militarii si politistii vor

Sursa articol: hotnews.ro

