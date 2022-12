Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri un mesaj cu prilejul unui an de guvernare, in care arata ca preluarea guvernarii de catre Coalitia PNL-PSD-UDMR a oferit Romaniei siguranta, stabilitatea si predictibilitatea de care avea nevoie, mai ales in perioada aceasta. Seful Executivului mai spune…

- Peste 20.000 de persoane au murit in Europa de Vest in timpul valurilor de caldura din vara anului 2022, cea mai calduroasa inregistrata vreodata, cand au fost atinse temperaturi care teoretic ar fi fost imposibile fara o pertubare a climei, relateaza „The Guardian”. Oamenii de stiinta au analizat „excesul…

- Comisia Europeana a aprobat o finanțare de peste 380 de milioane de euro in cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Vor fi implementate circa 170 de proiecte in intreaga Europa, indormeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Publicația Novaya Gazeta a discutat cu politologul și jurnalistul rus Andrei Kolesnikov, dorind sa afle de ce statele din Occident au avut o reacție atat de reținuta fața de incidentul recent al rachetelor cazute in Polonia și daca crede ca NATO are vreun plan de acțiune. Pe 15 noiembrie, doua rachete…

- Circulatia camioanelor inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene va fi interzisa in Rusia incepand cu zece octombrie, a anuntat sambata Moscova, o reactie la interdictia UE privind camioanelor rusesti intrata in vigoare in urma cu mai multe luni, transmite DIGI 24.

- ”Operationalizarea acestui interconector, practic, pune in valoare demersurile pe care le-am facut pentru identificarea de noi surse de energie si pentru diversificarea retelelor de transport a gazelor, astfel incat coridorul sudic sa poata sa asigure conectivitatea pe proiectul pe care noi l-am demarat…

- Criza energiei creeaza o noua ordine europeana, cu o Italie puternica si o Germanie cu probleme, arata o analiza publicata de Reuters, potrivit careia relatiile bune ale autoritatilor de la Roma si a companiilor italiene cu statele africane si diversificarea furnizorilor le ofera un avantaj in aprovizionarea…

- Compania franceza de stat RTE (Reseau de Transport d’Electricite) a lansat recent noul plan național de reducere a consumului de energie electrica in aceasta iarna, principalii consumatori fiind sancționati dur. Printre ei se afla posesorii de mașini electrice. Pentru ca nu pot sa introduce restricții…