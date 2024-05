Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare „stabila” dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus in urma tentativei de asasinat de miercuri, 15 mai. Starea sa de sanatate este, insa, in continuare „grava”, dupa cum a declarat joi vicepremierul Robert Kalinak, informeaza Reuters. Citește…

- Premierul slovac Robert Fico, ranit grav dupa tentativa de asasinat de miercuri, poate vorbi, dar starea este in continuare "foarte critica", a declarat presedintele ales a Slovaciei, Peter Pellegrini, dupa ce l-a vizitat la spital si a avut un scurt dialog cu el, relateaza agentiile TASR si EFE.

- Noi vești despre starea premierul Slovaciei. Robert Fico se afla in continuare in stare grava dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus in urma tentativei de asasinat, dar este stabil, a anunțat spitalul unde a fost operat. Vestea a fost confirmata și de vicepremierul Robert Kalinak. Tentativa…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, conform TASR. Atacul comis impotriva premierului Robert Fico a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat ministrul de interne…

- Nicolae Ciuca a oferit prima reacție in urma tentativei de asasinat asupra prim-ministrului slovac Robert Fico, petrecuta miercuri. Președintele Senatului condamna gestul și susține ca ”aceste acte de violența nu au locul intr-o democrație”. Intr-un mesaj transmis pe twitter, Nicolae Ciuca susține ca…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…

- Peter Pellegrini a caștigat alegerile prezidențiale in Slovacia iar dupa ce va fi instalat ca șef al statului urmeaza a-și continua relația buna pe care o are cu premierul Robert Fico. Premierul Fico s-a manifestat deja ca anti – ucrainean și pro – rus iar analiștii occidentali se tem ca, prin alegerea…

- Peter Pellegrini, candidat al coaliției naționaliste de stanga și aliat-cheie al premierului populist Robert Fico, a caștigat alegerile prezidențiale din Slovacia, invingandu-l pe pro-occidentalul Ivan Korcok in turul doi de scrutin desfașurat sambata. Pellegrini a obținut 59,31% din voturi, in timp…