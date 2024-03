Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va intra in competitie pentru functia de secretar general al NATO. „Am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza…

- Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a marcat duminica pasagerul cu numarul 100.000, in mai puțin de 9 luni de la inaugurare. Pasagerul a ajuns la Brașov cu avionul care a decolat din Germania de la Dortmund. Pasagerul cu numarul 100.000 a aterizat duminica, 10 martie, pe Aeroportul Internațional…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea , a fost prezent la Balul Portului Popular de la Ghimbav si Rupea. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, a fost prezent sambata seara, la cele doua evenimente culturale importante pentru județul nostru, unde a celebrat valorile tradiționale locale și…

- Comunele Dragus și Homorod din județul Brașov sunt doua dintre localitațile cu proiecte de dezvoltare locala care primesc finanțare prin Programul „Anghel Saligny” . Localitați din 24 de județe, intre care și comunele Dragus si Homorod din judetul Brașov, primesc finanțare pentru 40 de noi investiții…

- Aeroporturile din Romania se pregatesc de intrarea in spatiul Schengen. Pana la sfarșitul lunii martie, pe toate cele 17 aeroporturi din țara, trebuie sa fie luate toate masurile, astfel incat sa fie pregatite. Astfel, reprezentanții aeroporturilor din Romania, membre ale Asociației Aeroporturilor s-au…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca mai mulți membri de la Pro Romania, au aderat la PNL. Printre noii membri PNL il amintim pe Mihai Mohaci (fost prefect, deputat și senator), consilierul județean Catalin Leonte și fostul consilier local Liviu Lupu.…

- Adrian Vestea , fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov anunta ca Revolta de la Brașov , din 15 Noiembrie 1987, devine fila de istorie in manualele școlare. Inițiativa ministrului liberal, Adrian Veștea, ca Revolta eroilor brașoveni din 1987 sa fie pagina de istorie in manualele școlare se…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, afirma, miercuri seara, ca primele opt judete in ordinea nivelului de trai sunt conduse de o administratie liberala, autoritatile locale reducand dependenta de Bucuresti prin atragerea de fonduri europene.