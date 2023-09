Cadoul de toamnă primit de americani! Departamentul american pentru Sanatate si Servicii Umane (HHS) a anuntat miercuri ca va incepe sa distribuie din nou teste COVID-19 in regim de gratuitate catre populatia din intreaga tara, informeaza Reuters. Incepand din 25 septembrie, familiile americane vor putea din nou sa comande patru teste gratuite prin intermediul platformei COVIDTests.gov, a precizat aceeasi agentie federala din domeniul sanatatii, adaugand ca testele vor putea sa detecteze variantele de coronavirus care circula in prezent si ca ele vor putea fi utilizate pana la sfarsitul anului 2023. Decizia anuntata miercuri intervine… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

