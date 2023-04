Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul etapei a treia din play-off-ul Ligii 1, dintre CFR Cluj și FCSB, s-a incheiat indecis, scor 1-1. De aceasta remiza a profitat Farul, care s-a distanțat in clasament. Meciul din Gruia a inceput cu o intervenție suspecta de henț comisa de Iulian Cristea, la care CFR Cluj a solicitat penalty.…

- Florinel Coman (24 de ani) a marcat un gol superb in minutul 19 al meciului Sepsi - FCSB, din runda secunda a play-off-ului SuperLigii, la scorul de 1-1. Florinel Coman a inceput la Sf. Gheorghe in poziția favorita, extrema stanga. Scapat de presiunea concurentului pe post, Octavian Popescu fiind accidentat,…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular al SuperLigii pe locul 3. Reușita decisiva a fost semnata de Octavian Popescu, in minutul 21. FCSB a controlat autoritar debutul infruntarii de pe Arena Naționala, dar a avut nevoie de o gafa in defensiva adversa pentru a deschide scorul.…

- Gazeta Sporturilor scrie azi despre cum Gigi Becali ii scade din valoare mijlocașului Malcom Edjouma (26 de ani), aflat pe lista maghiarilor de la Ferencvaros. Patronul FCSB insista sa nu-i acorde minute suficiente lui Edjouma, deși acesta este cel mai in forma jucator al sau, preferand o echipa de…

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ce probleme au avut doi dintre titulari in meciul cu CS Universitatea Craiova, 1-1. Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Octavian Popescu (20 de ani) și Florinel Coman (24 de ani) avut avut probleme medicale inainte partidei de pe Arena Naționala.…

- Basarab Panduru a analizat partida FCSB - CS Universitatea Craiova (1-1), decisa in minutul 90+1. Acesta a criticat schimbarile facute de formația roș-albastra și a explicat de ce FCSB a suferit in finalul partidei de pe Arena Naționala. In plus, a criticat și folosirea lui Octavian Popescu pe postul…

- FCSB - Farul, in etapa cu numarul 23 din SuperLiga Romaniei, a oferit multe momente controversate. Golul marcat de Octavian Popescu in minutul 71, la scorul de 2-1, a fost anulat, corect, dupa consultarea VAR. In minutul 71, David Miculescu a luat o acțiune pe cont propriu, a depașit doi adversari,…

- FCSB - Farul se infrunta in etapa cu numarul 23 din Superliga Romaniei. Gigi Becali a fost mai inspirat decat Gica Hagi la schimbari. FCSB a efectuat doua schimbari la pauza disputei de pe Arena Naționala. Alexandru Pantea i-a luat locul lui Deian Sorescu, iar Florinel Coman l-a inlocuit pe Malcom…