Căderea dronelor în România. Parchetul Militar a deschis dosar penal Parchetul General a deschis dosar penal dupa caderea celei de a treia drone pe teritoriul Romaniei. Procurorii de la Parchetul Militar București s-au autosesizat pentru nerespectarea regimului traficului aerian și au deschis un dosar penal in rem. Miercuri, dosarul a fost declinat catre Parchetul Curții Militare de Apel București, care il va trimite la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General unde va fi reunit la dosarul privind crimele de razboi din Ucraina. Purtatorul de cuvant al MApN a declarat miercuri ca nu exista indicii ca drona prabușita este rezultatul unui atac rusesc… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

