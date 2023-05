Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 Aprilie a.c, polițiștii Compartimentului de Ordine Publica Bacau au fost sesizați prin 112, de catre un barbat de 57 de ani, din comuna Letea-Veche, cu privire la faptul ca, a observat un cadavru in canalul de pe raul Bistrița. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, din primele…

- Polițiștii au depistat pe DJ 702 B, in localitatea Ungureni, un barbat, in timp ce ar fi condus un autoturism fara a deține permis de conducere The post Polițiștii au depistat pe DJ 702 B, in localitatea Ungureni, un barbat, in timp ce ar fi condus un autoturism fara a deține permis de conducere first…

- Polițiștii aradeni, cu sprijinul unui echipaj din cadrul ISU Arad, au recuperat trupul neinsuflețit al unui barbat care a fost vazut plutind pe canalul Mureșel, in zona manastirii Gai. „In aceasta seara, in jurul orei 18:55, a fost sesizata prezența unui cadavru in zona Gai, pe canalul Mureșel. Din…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- O femeie din Tagadau și un barbat din Macea au reușit sa obțina o mare suma de bani de la un barbat din Ineu. Acesta a fost inșelat, crezand ca da banii pentru a o ajuta pe femeie sa se vindece de o boala grava. „Polițiștii orașului Ineu cerceteaza o femeie de 27 de ani, […] The post L-au fraierit pe…

- Un barbat din Hunedoara care a falsificat permise de conducere pe bani, a fost prins la Chișineu-Criș. Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un barbat de 31 de ani, din județul Hunedoara, care in perioada noiembrie – decembrie 2022, a contrafacut doua permise de conducere, in schimbul unei sume…

- Un barbat de 62 de ani a fost gasit mort in curtea casei sale din localitatea Trip, judetul Satu Mare, cu lovituri la nivelul fetei. Necropsia a stabilit ca ranite au fost provocate de catre o persana, iar anchetatorii au retinut un suspect. Politistii din Satu Mare au anuntat, marti seara, ca au fost…