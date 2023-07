Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mehedințeni au reluat, in aceasta dimineata, cautarile pe fluviul Dunarea. Asta dupa ce un tanar a fost dat disparut duminica, 18 iunie. Trupul fara viața a tanarului Pacala Catalin Gabriel, in varsta de 18 ani, a fost gasit la confluența raului Topolnița cu fluviul Dunarea. ”Timp de doua…

- Un puternic incendiu a izbucnit la o anexa in satul Sf. Ilie, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. Incendiul se manifesta generalizat la o anexa cu pericol de propagare la doua case de locuit din proximitate.…

- Persoana cazuta in prapastie pe Valea Galbenului, in zona montana a comunei gorjene Baia de Fier, a fost gasita decedata. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, plecat dupa lemne, pe munte. Nu se cunoaște cum a ajuns mașina in prapastie. Persoana respectiva ar fi fost insoțita de un barbat. Poliția…

- Pompierii de la Detașamentul Huedin au fost solicitați luni sa stinga un incendiu care s-a manifestat la un autoturism hibrid (alimentat cu combustibil și electric), situat pe raza localitații Leghia, județul Cluj. La misiune a luat parte echipajul de la Garda de Intervenție Aghireșu. Cand pompierii…

- De puțin timp autoritațile au fost sesizate despre dispariția unei persoane in apele Raului Someș, fiind suspiciunea ca s-a inecat. Din primele informații o persoana s-ar fi inecat in zona Barajului Florești. Pompierii au declanșat cautarile. La fața locului sunt și echipaje de prim ajutor dar și polițiștii.…

- Detașamentul de pompieri din cadru ISU Arad intervine in aceste momente pentru a salva o persoana blocata pe acoperișu unui supermarket din Arad. Este vorba... The post O persoana a ramas blocata pe acoperișul magazinului Penny. Intervin pompierii appeared first on Special Arad · ultimele știri din…