- „Gloria” este primul single de pe noul album de studio al trupei The Mono Jacks. Noul cantec da și numele albumului care se va lansa printr-un concert la București sambata, 8 februarie 2020, la Arenele Romane din București (cort incalzit). „Una dintre primele piese la care am lucrat este Gloria, care…

- Cantarețul britanic James Arthur va susține un concert la Arenele Romane din București pe 9 iulie 2020, iar biletele vor fi puse in vanzare miercuri, potrivit organizatorilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati…

- Doua legende alb-visinii se intorc in Bucuresti pentru un show total dedicat fanilor Rapidului. Emmanuel Godfroid si Vladimir Bozovic vor fi adversari intr-un amical disputat intre fostele glorii ale clubului, duminica, in Sala Polivalenta Rapid.

- Trupa britanica Judas Priest revine in București, pentru un concert programat pe 21 iulie 2020, de la ora 19.00, la Arenele Romane, in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years, potrivit organizatorilor.Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preț special și vor fi puse in vanzare…

- Un concert de lansare a noului album al trupei Robin and the Backstabbers, "Vladivostok", va avea loc sambata, la Arenele Romane, 2% din banii stransi din vanzarea biletelor urmand a fi donati pentru paduri. "De la capatul orasului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok…

- Pe 29 octombrie la Arenele Romane (cort incalzit) din Bucuresti, va invitam la un nou concert cu finlandezii de la Apocalyptica: “Apocalyptica plays Metallica by 4 cellos” unde trupa vor canta integral materialul care i-a consacrat alaturi de multe alte hituri Metallica. PROGRAM: OPEN DOORS: 20:00 APOCALYPTICA:…