Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a comentat la emsiunea Rezoomat de la Rlive TV cazul persoanei cu dizabilitați care se tiraște prin sala in timpul ședinței CMC. „Eu nu am vazut aceste imagini. Am vazut in spațiul public mai multe declarații parvenite de la mai mulți actori. Cu siguranța fiecare persoana și in special persoanele cu dizabilitați noi avem obligația sa le asi