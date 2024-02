Buzoian de 34 de ani, în stare critică la ATI Un buzoian in varsta de 34 de ani este internat in stare critica la Spitalul Județean de Urgența, dupa ce a suferit arsuri de gradul trei pe o mare parte din corp, in urma unui incendiu. Astazi, la pranz, tanarul și rudele sale se aflau in locuința lor de pe strada Dorobanți, in momentul in … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

