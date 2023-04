Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare și execuție lucrari, in cadrul proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Blaj”. Valoarea totala a investiției este de 18.779.102,05, fara…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 31 martie, ca a fost semnat contractul pentru reluarea consolidarii si modernizarii Podului Grant cu firma BOG`ART S.R.L. Lucrarile, care au fost oprite in 2020, se vor relua „in perioada urmatoare” si vor dura doi ani. „Punem in siguranța…

- Licitație pentru realizarea rețelei de canalizare menajera in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Investiție de peste 7.5 milioane de lei Licitație pentru realizarea rețelei de canalizare menajera in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Investiție de peste 7.5 milioane de lei Primaria…

- Am participat astazi, 20 februarie 2023, la recepția la terminarea lucrarilor de creștere a eficienței energetice a cladirilor in care funcționeaza Colegiul Național ,,Decebal” Deva de pe strada Oituz, nr. 8. Cele 3 corpuri de cladire (doua cladiri școala și sala de sport)…

- O „cresa mica" va fi construita la Pascani, pe strada Moldovei, de Compania Nationala de Investitii. Pe platforma electronica de achizitii publice a fost deja afisat anuntul de licitatie pentru atribuirea contractului de proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica…

- Licitatia pentru lucrarile propriu zise este in valoare de 7 milioane de euro Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 60.769.000 lei inclusiv TVA , echivalentul a 12.289.000 euro SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA organizeaza o licitatie impresionata, de aproximativ…

- Primaria Campeni a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o noua licitație in vederea contractarii serviciilor de proiectare și execuție a lucrarilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și mansardarea Muzeului ”Avram Iancu””. Valoarea contractului propus este de aproximativ 3 milioane…

