Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va sustine un proiect de modificare a statutului partidului care prevede ca din Comitetul Executiv National (CExN) al formatiunii sa faca parte de drept primarii de mari municipii si presedintii de consilii judetene.



"Cred intr-un proiect politic care sa fie discutat in interiorul partidului, cred intr-un program politic in care sa avem discutii cu formatiuni politice parlamentare sau neparlamentare si cred in modificarea statului care sa porneasca reorganizarea si restructurarea PSD (...) Voi propune o modificare…