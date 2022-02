Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a confirmat sambata ca iși menține vizita in Rusia, unde este așteptat marți, in ciuda tensiunilor extreme din jurul Ucrainei, unde SUA spun ca se tem de o invazie rusa iminenta. Washingtonul a exercitat presiuni, potrivit diverșilor analiști, pentru ca Bolsonaro…

- Marea Britanie va publica în aceasta saptamâna o legislatie noua care va permite extinderea sanctiunilor care pot fi aplicate împotriva Rusiei în tentativa de a descuraja agresiunea împotriva Ucrainei, a declarat duminica ministrul de externe Liz Truss.„Ceea…

- SUA avertizeaza ca Rusia are mobilizate suficiente forțe la granița cu Ucraina ca sa atace oricand. Secretarul Apararii și șeful Statului Major Interarme au spus ca președintele Putin are numeroase opțiuni, inclusiv cucerirea de orașe și teritorii intinse.

- Decizia privind trimiterea suplimentara a cate 1.000 de militari NATO in Romania și in celelalte doua state membre de pe flancul estic ale alianței – Ungaria și Bulgaria – este una mai veche și care nu este legata in mod direct de o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia, a declarat, miercuri…

- Escaladarea razboiului psihologic dintre Statele Unite și Rusia pe tema Ucrainei se apropie cu pași repezi de un punct in care ieșirea pașnica dintr-o criza cu ramificații ample ar putea fi imposibila, arata o analiza a CNN, informeaza Digi24.ro .

- Presedintele SUA, Joseph Biden, l-a indemnat, joi seara, pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, sa reduca presiunile militare asupra Ucrainei si a evidentiat importanta diplomatiei, prin reuniunile programate in ianuarie, anunta Casa Alba.

- Rusia a respins amenintarile Germaniei de a nu pune in functiune controversatul gazoduct Nord Stream 2 in cazul unei invazii rusesti a Ucrainei, relateaza vineri DPA. Problema conductei nu ar trebui "dramatizata", a declarat vineri viceministrul de externe Serghei Riabkov pentru revista de politica…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…