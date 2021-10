Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 285 de voturi pentru și un vot impotriva, legea prin care prețurile la energie și gaze sunt plafonate. Limita maxima a prețurilor este de un leu pe fiecare kWh de energie electrica consumata și de 0,37 lei pe kWh la gaze, iar plafonarea se va aplica in perioada…

- BOR reacționeaza dur la mesajele antivacciniste transmise de duhovnicul Manastirii Durau din Neamț și a cerut ca structura locala de care acesta aparține sa il sancționeze. „Asemenea mesaje razna la realitate, toxice. Efectul lor este unul total smintitor”, a transmis purtatorul de cuvant al Patriarhiei,…

- Luna octombrie marcheaza numaratoarea inversa pana cand romanii vor da ceasurile cu o ora inapoi. Acest lucru se va intampla in ultimul weekend al lunii și ar putea fi ultimul an in care s-ar face acest lucru.In noaptea de sambata spre duminica, intre 3 și 31 octombrie, romanii iși vor seta ceasurile…

- Pe data de 29 septembrie se sarbatorește, in intreaga lume, Ziua internaționala a conștientizarii asupra risipei și deșeurilor alimentare, scopul fiind atragerea atenției asupra modului in care sunt produse și consumate produsele alimentare. In același timp, este un semnal de alarma cu privire la efectele…

- Peste 13.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.361.964 de persoane vaccinate, din care 5.246.171 cu schema completa. DOCUMENTUL poate fi…

- Romanii au revenit din concedii, copiii vor incepe școala, iar valul 4 al pandemiei a inceput sa iși faca simțita prezența și pe teritoriul țarii noastre, insa romanii nu se inghesuie la vaccinare. Puțin peste 4.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Romania are 5.322.754…

- Era utilitatilor ieftine se apropie de sfarsit, astfel ca oamenii ar trebui sa dea atentie mai mare contractelor pe care le semneaza si eficientizarii consumului, avertizeaza unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Romania, intr-un interviu acordat Agerpres.

- Romanii au cheltuit 10,5 miliarde de lei pe bere anul trecut. Vanzarile de bere din Romania au scazut usor anul trecut, cu 2,3%, pe fondul pandemiei care a dus la inchiderea sau la functionarea cu restrictii a industriei HoReCa in cea mai mare parte a lui 2020, anunța Mediafax. Conform unei…