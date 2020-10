Stiri pe aceeasi tema

- Titi Aur, 56 de ani, proprietarul academiei auto care ii poarta numele, este expert in conducere defensiva. In emisiunea Adriana Nedelea la Fix, pilotul de raliuri a analizat imaginile accidentului in care a fost implicata mașina ministrului Lucian Bode, condusa de un ofițer SPP.”In primul rand, mașinile…

- Statul american Michigan a acceptat sa plateasca despagubiri de circa 600 milioane de dolari victimelor contaminarii cu plumb a retelei de apa potabila din orasul Flint, unul din cele mai grave scandaluri sanitare din SUA din ultimii ani, transmit Reuters si AFP, citand anuntul facut joi de guvernator…

- Veniturile companiei de inchirieri de locuinte pe termen scurt Airbnb au scazut cu 67% in trimestrul al doileaa, din cauza numarului mic de calatori in perioada pandemiei de coronavirus, dar planurile pentru listarea la bursa pana la sfarsitul acestui an sunt inca valabile, potrivit unor persoane…

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 10 august 2020, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani, anunța Ministerul Finanțelor.Perioada de subscriere se va incheia pe data de 31 august 2020. Veniturile…

- Cotidianul The New York Times a anuntat miercuri, odata cu publicarea rezultatelor financiare din cel de-al doilea trimestru al anului 2020, ca veniturile obtinute de divizia sa online le-au depasit pentru prima data pe cele generate de divizia print, informeaza DPA. Prestigiosul cotidian…

- O cifra de afaceri mai mare cu 40% pana la aproape 89 de miliarde de dolari și un profit net care se dubleaza la 5,2 miliarde: Amazon pare a fi cel mai mare caștigator al pandemiei pentru al doilea trimestru al anului 2020, potrivit AFP. Facebook a raportat ca veniturile sale au crescut cu 11% in…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%., transmite Reuters. Cresterea se refera la numarul…

- Suma totala pe care statul o împrumuta anul acesta este de 120 miliarde lei, conform unui document semnat de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, crescând cu 33 miliarde lei comparativ cu varianta inițiala. Practic, acesta este necesarul brut de finanțare, adica deficit bugetar plus…