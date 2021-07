Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

- Film cu dedicație pentru Cițu și Nasui. Pentru ca asta știu sa faca, și, se pare ca fac mai mult decat bine, Alianta Producatorilor de Film a transmis prim-ministrului Florin Citu si ministrului Economiei, Claudiu Nasui, un videoclip . Acesta expune cu date clare potentialul cinematografic al Romaniei…

- Premiera medicala in Romania dupa controversele legate de riscul de tromboza la pacientul post-COVID. Ce proiect au inițiat specialiștii Premiera medicala in Romania dupa controversele legate de riscul de tromboza la pacientul post-COVID. Ce proiect au inițiat specialiștii Specialiștii Spitalului de…

- Producția la noua gigafactory pe care Tesla o construiește in apropiere de Berlin va fi amanata cu inca șase luni, pana in ianuarie 2022, potrivit unui nou raport. Revista germana Automobilwoche a anunțat, pe surse, ca producția nu va incepe inainte de sfarșitul lunii ianuarie 2022 și ca directorul…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- ​Evitarea erorilor ● Ce pierzi când cauți sa câștigi mereu? ● Închirierea locuințelor cu risc la cutremur, pregatita sa fie interzisa. Primarii, directorii de școli și șefii spitalelor, policlinicilor și dispensarelor, obligați sa identifice clasa de risc seismic a cladirilor din aria…