Componentele actiunilor industriale si cele ale companiilor de constructii si de materiale au scazut ambele cu 2,2%. Componenta companiilor de petrol si gaze a fost singura care a inregistrat vineri o evolutie pozitiva, incheind ziua in crestere cu 1,1%. Raportul din SUA privind piata muncii a aratat ca economia Statelor Unite a adaugat 263.000 de locuri de munca in septembrie, putin sub previziunile consensuale de 275.000, facute de economistii chestionati de Dow Jones. Cu toate acestea, rata somajului a scazut la 3,5% de la 3,7% in august, semnaland o intarire a pietei locurilor de munca, chiar…