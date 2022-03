Bursele europene au închis marţi în scădere puternică; rubla şi acţiunile ruseşti au continuat să se deprecieze Pietele de actiuni din Rusia au ramas suspendate, iar unele platforme de tranzactionare a obligatiunilor nu mai afisau preturi, dar tranzactiile in marile centre financiare ale lumii au fost ordonate, desi agitate. Principalii indici bursieri din Germania, Franta si Italia au inchis in declin cu peste 3%, indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 1,98%, iar bancile americane si europene au fost afectate puternic pentru a doua zi. Indicii Dow, S&P 500 si Nasdaq au scazut cu mai mult de 1% fiecare. Randamentele obligatiunilor germane pe 10 ani au revenit in teritoriu negativ pentru prima data de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

