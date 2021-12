Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, din cauza masurilor luate de autoritati pentru combaterea variantei Omicron a noului coronavirus, transmite CNBC. Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in declin cu 1,4%, iar componenta auto a acestuia a coborat cu 2,7%.Indicele…

- Actiunile asiatice au inchis aproape de minimele acestui an, iar indicele actiunilor europene a scazut cu 0,5%. Intre timp, randamentele obligatiunilor de trezorerie au atins cele mai scazute niveluri de la inceputul lunii decembrie. “Bancherii centrali au livrat politici ferme pentru sarbatori. Investitiile…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a crescut cu 1,34%, in timp ce indicele actiunilor globale a avansat cu 0,43%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,03%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,12%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,25%. Indicele dolarului a crescut cu 0,28%, lira sterlina a…

- Bursele au scazut marti la nivel mondial, iar dolarul a atins maximul ultimei saptamani, din cauza incertitudinilor legate de varianta Omicron a coronavirusului si a numeroaselor decizii ale bancilor centrale asteptate in aceasta saptamana, transmite Reuters. In Europa, indicele paneuropean…

- In Europa, indicele paneuropean STOXX 600 a coborat cu 0,84%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,08%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,7%, in timp ce indicele londonez FTSE 100 a pierdut 0,2%. Indicele global MSCI a scazut cu 0,93%. Pe Wall Street, Dow Jones Industrial a coborat cu 0,4%, S&P 500 cu 1,16%,…

- Detectata in Marea Britanie in urma cu puțin peste doua saptamani, se așteapta ca Omicron sa fie varianta dominanta in cateva zile, potrivit guvernului britanic. Londra vrea sa ofere o a treia doza de vaccin anti-Covid-19 tuturor adulților pana la sfarșitul lunii decembrie, pentru a opri acest val,…

- Bursele europene au inchis vineri in scadere, trase in jos de indicii bursieri americani si de temerile privind impactul economic al variantei omicron a Covid-19. Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…