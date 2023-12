Stiri pe aceeasi tema

- Pe principiul ai noștri „da”, ai voștri „nu”, Ministerul Educației a amanat plata burselor școlare sociale sau de excelența olimpica pentru elevii de la școlile private. In schimb la stat au luat burse de merit elevii cu note sub cinci și elevii din penitenciare, fiindca, au merite deosebite, nu-i așa?!…

- Pentru anul școlar 2023-2024, Centrul de Excelența din Municipiului București a inceput procesul de selecție pentru elevii care doresc sa participe la grupele de pregatire din cadrul CE , la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, sector 2. Dosarele de inscriere se depun intre 20 și 24 noiembrie, iar selecția…

- Deschizand seria competițiilor școlare dedicate elevilor pasionați de matematica, la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, recent a avut loc a XXVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematica „Alexandru Papiu Ilarian". Convinși ca valoarea unei competiții este cu atat mai…

- Programul ,,Școala Altfel” este un prilej de bucurie, relaxare și invațare intr-un cadru nonformal prin care elevii beneficiaza de experiențe noi și interesante. O astfel de experiența a fost și cea traita de cei 90 de elevi ai ????̦???????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????̆????????????̦…

- Primaria Sfantu Gheorghe a venit cu ideea in urma cu 14 ani, iar pana acum au fost premiați aproximativ 100 de elevi cu rezutate foarte bune, atat la „invațatura cat și la activitați extrașcolare". Anul acesta, administrația locala a majorat de la 3 la 5.000 de lei cuantumul burselor de excelenta. Majorarea…

- Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigma in privința acordarii burselor școlare, impusa in primul rand de intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023. Elemente de noutate bursele de merit: se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu…

- Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov a lansat, azi, platforma TeachBV, care gazduieste o retea de meditatori voluntari, din ciclul de invatamant liceal, la care vor putea apela toti elevii din municipiul Brasov. Meditatiile se pot desfasura atat in regim online, cat si fizic, cu sedinte individuale…

- Profesorul Mircea Cristian Nicula, șeful ISJ BN, a explicat la Bistrițeanul Live, cum se vor acorda bursele in acest an școlar. „Avem burse de de excelența de tip I și II. Cele de tip I se ofera pentru performanțe la nivel internațional. Aici elevii pot primi intre 750 și 3000 de lei bursa. Bursele…