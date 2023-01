Stiri pe aceeasi tema

- Piata a fost, de asemenea, sustinuta de ingrijorarile legate de intreruperile aprovizionarii, inclusiv de oprirea livrarilor de petrol prin conducta de titei Keystone, dintre Canada si Statele Unite, in urma unei scurgeri masive de saptamana trecuta. Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis…

- Indicele S&P 500 a scazut cu 1,44%, Nasdaq Composite cu 2%, iar Dow Jones Industrial Average a scazut cu 1,03%. Actiunile au continuat pierderile de luni, S&P scazand marti pentru a patra zi consecutiv si inregistrand a saptea sesiune negativa in opt. Actiunile media si bancare, care tind sa sufere…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- Interesul pentru plasamentele riscante a dus, de asemenea, randamentul titlurilor de referinta ale Trezoreriei la cel mai redus nivel din ultimele cinci saptamani, in timp ce dolarul a scazut. Indicele preturilor de consum (IPC) a aratat ca preturile platite de consumatorii urbani din SUA pentru un…

- Intr-o miscare pe care pietele o asteptau de saptamani, banca centrala si-a majorat rata dobanzii pe termen scurt cu 0,75 puncte procentuale, pana la un interval tinta de 3,75%-4%, cel mai inalt nivel din ianuarie 2008. Masura a continuat cel mai agresiv ritm de inasprire a politicii monetare de la…

- Numai in ultimele zile actiunile Alphabet, Microsoft si Meta au consemnat pierderi semnificative, ca urmare a rezultatelor financiare trimestriale dezamagitoare. Joi, titlurile Meta au scazut cu pana la 24% din cauza declinului raportat al veniturilor si profitului, pe fondul declinului cheltuielilor…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- Cele mai mari scaderi au fost consemnat in orașele San Jose, San Francisco și Seattle, scrie Bloomberg , care citeaza un raport al firmei de consultanța Black Knight Inc. Prețurile locuințelor au scazut in medie cu 0,98% in luna august fața de luna anterioara, dupa ce in iulie au scazut cu 1,05%, arata…