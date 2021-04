Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- Antena 1 a schimbat ziua și ora de difuzare a emisiunii „Burlacul”. Mai exact, de saptamana viitoare, show-ul va putea fi urmarit joia, dupa serialul „Adela”. Mutarea are loc dupa cinci ediții, prezentate de Razvan Fodor, potrivit Paginademedia.ro . Oficialii postului spun ca emisiunea se va vedea joi,…

- Fetița lui Razvan Fodor și a Irinei a implinit 10 ani, iar parinții ei ii vor organiza in acest weekend o petrecere restransa la care vor participa cunoștințe. Prezentatoru „Burlacul” are insa niște reguli stricte, pe care le pune in aplicare in perioada pandemiei. Invitații vor fi primiți la el acasa…

- Fetele au avut parte de cele mai frumoase momente alaturi de Burlacul, insa a venit timpul ca acesta sa ia o decizie in ceea ce privește eliminarea unei fete din competiția la inima sa, insa toate au atras atenția cu ținutele lor.

- Dupa ce Rodica Budurca s-a retras din competiție din cauza unei probleme de sanatate, Andi Constantin a decis sa dea o șansa alte fete. Cine este concurenta care a venit in locul Rodicai? Burlacul a stat in fața blocului dupa ea.

- Razvan Fodor se afla la moment in Turcia, la filmarile din cadrul noului proiect unde il vor vedea fanii – „Burlacul”. Ce surpriza uriașa a primit cunoscutul prezentator de televiziune? Surpriza colosala pentru Razvan Fodor! Ce a pațit la filmarile „Burlacul”? Surpriza de proporții pentru Razvan Fodor…

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1. Andi Constantin este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul car...

- Razvan Fodor, prezentatorul emisiunii „Burlacul“ promite ca ii va impartasi din experienta sa lui Andi Constantin, cel care spera sa isi gaseasca aleasa inimi in noul sezon al emisiunii.