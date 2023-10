Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trece peste lunile urmatoare fara probleme in ceea ce priveste alimentarea cu energie, in cazul unei ierni moderate, si fara a apela la importuri, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a explicat ca din producția interna de gaze, cu toate ca este mai mica in sezonul…

- Romania va putea sa-și asigure consumul de gaze din aceasta iarna fara sa fie nevoita sa apeleze la importuri suplimentare de gaze. Depozitele de gaze naturale sunt deja pline, astfel ca, daca iarna nu va fi grea, vom putea depași perioada fara importuri, susține ministrul energiei, Sebastian Burduja.…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza…

- Deși suntem in totalitate dependenți de importurile de gaze, Sebastian Burduja susține ca ne descurcam iarna asta doar cu ce avem in depozite. Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat,…

- ”Exista riscuri – si le-am vazut materializate in Ungaria, in Polonia, unde astazi nu mai poti sa dai energie in retea, folosesti doar pentru consum propriu si iti reduci factura, dar nu mai poti sa primesti bani in plus sau sa furnizezi energie electrica in retea. Incurajez acest fenomen (al prosumatorului…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze din Romania a depașit joi ținta 90% asumata de Uniunea Europeana pentru data de 1 noiembrie. Insa, chiar și așa, Romania va avea nevoie de importuri in perioadele geroase, intrucat capacitatea de extracție a gazelor din depozite este limitata.

- ”Noi vesti pentru Tarnita – Lapustesti. S-a incheiat consultarea de piata, trecem la licitatia pentru studiul de fezabilitate. Pentru anuntul lansat pe 1 august de SAPE SA pentru etapa de cercetare de piata, pentru stabilirea valorii estimate, respectiv a pretului estimativ pentru fiecare faza de proiect…

- Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Ne apropiem de 85% grad de umplere a depozitelor…