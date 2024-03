Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat luni, 18 martie, la Doicești, ca Banca EXIM a SUA și Corporația Financiara pentru Dezvoltare Internaționala a SUA vor finanța proiectul SMR din județul Dambovița cu 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari. Ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit bugetul alocat pentru Programul Electric Up 2 și a anunțat firmele din Romania care sunt eligibile pentru a obține finanțare de la stat. In cadrul Programului Electric Up 2, intreprinderile mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul HoReCa, vor putea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat cinci soluții inovatoare și concrete pentru a reduce cu 50-60% costurile la factura de apa calda și caldura pentru locuitorii din București. Aceste propuneri sunt menite sa ofere o soluție eficienta și sustenabila pentru problemele persistente legate…

- Pe langa acest aspect inedit al trecutului sau, Sebastian Burduja a dezvaluit și o latura mai puțin cunoscuta a personalitații sale: pasiunea pentru muzica și interpretare. In special, ministrul Energiei a recunoscut ca este un mare admirator al legendelor rockului, precum Elvis Presley, și ca muzica…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) transmite, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a sancționat patru furnizori cu 537,5 milioane de lei, pentru manipulare sau tentativa de manipulare a pieței de energie electrica. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a spus pentru…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a primit asigurari ca problemele legate de lipsa curentului electric in mai multe localitați din țara se vor remedia.„Apar dificultați in ceea ce privește starea rețelei de joasa tensiune, de medie tensiune, uneori și de inalta tensiune la rețeaua Transelectrica,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania este pregatita pentru perioade de ger, avand in depozite gaze la un nivel de 82,93%. „La cum a decurs iarna pana acum, dar chiar si in conditii mai grele, cu maxim 1-2 episoade de ger sau viscol pe luna, vom trece iarna doar cu gaz romanesc, din…