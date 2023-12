Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vizitat sambata o hidrocentrala inceputa inainte de 1989, in judetul Iasi, langa Pascani, care in prezent este intr-un stadiu de executie de 80%. Cand va fi totuși terminata? „Proiectul pe care il vedeti aici, acest lac de acumulare in devenire, este la un grad…

- Romania a semnat aderarea la International Solar Alliance (ISA), un angajament puternic al guvernului roman de a sprijini si promova energia solara ca sursa principala de energie curata si durabila. S-a intamplat in cadrul unui eveniment special organizat in cadrul conferintei COP-28, in Emiratele Arabe…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat la Budapesta un Memorandum de Ințelegere pentru realizarea unui cablu subteran de curent continuu, care va conecta Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria. Proiectul ”Coridorul Verde”, semnat de premierul Nicolae Ciuca in timpul mandatului sau, va aduce…

- ”Luni, 6 noiembrie, a fost termenul de depunere a ofertelor pentru proiectarea si executia parcului fotovoltaic de pe strada Matei Corvin. Ofertele depuse sunt urmatoarele: 1. FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV – ofertant unic; 2. Asocierea formata din GLOBAL TECHNICAL SYSTEM…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja anunta ca Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, „speranta pentru tratamentul cancerului”, si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin, dupa ce Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Ontario Power Generation (OPG).

- Oil Terminal, companie care a intrat recent intr-un parteneriat cu Iulius, a fost vizitata de Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, fiind considerata „o companie mai importanta ca oricand pentru Romania si intreaga regiune”. „Oil Terminal este o companie din portofoliul ministerului energiei, o companie…