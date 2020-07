​Bundesliga: Noua ediţie va debuta pe 18 septembrie ​Noua editie a Bundesligii va debuta pe 18 septembrie 2020 si se va încheia pe 22 mai 2021, potrivit calendarului publicat vineri de Federatia germana de fotbal (DFB), scrie DPA.

Meciurile din primul tur al Cupei Germaniei vor avea loc între 11 si 14 septembrie, iar finala competitiei se va juca pe 13 mai, pe Stadionul Olimpic din Berlin.

Startul stagiunii a fost amânat cu circa o luna din cauza urmarilor pandemiei de coronavirus, ce a bulversat sezonul 2019-2020, atât în Germania cât si în strainatate. Pauza de iarna va fi foarte scurta, campionatul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

