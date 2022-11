Buncărul nuclear al lui Putin din Munții Ural l-ar salva de Armaghedon? In cazul unui Armageddon, experții au dezvaluit secretul liderului de la Kremlin, ascunzatoarea acestuia care se afla undeva in munții Ural, intr-un buncar ascuns de ochii lumii. Lanțurile muntoase sunt considerate unul dintre cele mai bune locuri de adapost de un atac nuclear. Mai multe țari au un refugiu militar ingropat adanc sub munți, inclusiv […] The post Buncarul nuclear al lui Putin din Munții Ural l-ar salva de Armaghedon? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Chinese leader Xi Jinping made his most direct criticism yet of Vladimir Putin’s war on Ukraine on Friday, warning the Russian president not to resort to nuclear weapons and calling on visiting German Chancellor Olaf Scholz to push for peace talks, according to Politico. Xi’s warning comes just over…

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti. Intr-o postare…

- Poland has spoken to the US about sharing nuclear weapons to counter the growing threat from Russia, President Andrzej Duda said, after the Kremlin stepped up nuclear saber-rattling over Ukraine, according to Bloomberg. The biggest eastern European NATO member has been ramping up military spending following…

- Fostul ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu, le-a raspuns, luni, celor care i-au cerut demisia ca aceasta a fost „nedreapta, generata de catre cei care inteleg mult prea putin specificul invatamantului superior”. Declarația lui Cimpeanu, care a demisionat in urma acuzațiilor de plagiat, a venit in…

- Cel puțin doua persoane sunt date disparute și alte trei au fost ranite in Guatemala, dupa ce doua cratere uriașe s-au deschis brusc pe o șosea in sud-vestul capitalei. La fața locului au fost trimiși salvatori cu o macara și soldați. Cele trei persoane ranite au cazut intr-o dolina de 15 metri in timp…

- Publicația NEXTA a postat pe pagina sa de Twitter un videoclip prezentand oamenii care au raspuns mobilizarii lui Putin. „Aparatorii curajoși ai Rusiei” au decis sa se imbata inainte de a pleca la razboi. „Aceasta este armata noastra”, comenteaza autorul videoclipului. Publicația ironizeaza și discursul…

- Pavel Filatyev este un fost parașutist rus, primul membru in serviciu al armatei ruse care a criticat public invazia rusa in Ucraina – publicand o marturie de 141 de pagini. „Cred ca acesta este cel mai rau, cel mai stupid lucru pe care l-ar fi putut face guvernul nostru”, – a spus el. „La naiba […]…

- In spațiul public din Rusia se vorbește despre intenția Kremlinului, folosind propriile servicii speciale, de a-l lichida pe ideologul „lumii ruse”, Alexandr Dugin, dar i-au ucis accidental fiica. Decizia de lichidare a lui Dugin ar fi putut fi luata de Kremlin, deoarece declarațiile sale nu se mai…