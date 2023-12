Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a declarat joi, la Bruxelles, ca executivul UE va media in negocierile privind aderarea deplina la spatiul Schengen a tarii sale, acum ca Austria si a anuntat disponibilitatea de a sprijini eliminarea controalelor aeriene, relateaza agentia de stiri bulgara BTA. Premierul…

- Cuvintele ministrului austriac de Interne, Gerhard Karner, despre deschiderea parțiala a zonei Schengen fara un control al pașapoartelor pentru Bulgaria doar pe calea aerului, nu numai ca nu au reușit sa-i mulțumeasca pe bulgari, ci chiar i-a jignit puțin. Iar liderul deputaților de la Mișcarea pentru…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a precizat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea Bulgariei la spatiul Schengen deocamdata cu aeroporturile, relateaza agentia Novinite. Vorbind la postul bTV, Denkov a respins posibilitatea ca Bulgaria…

- Premierul bulgar, Nikolai Denkov, a acordat un interviu postului austriac de televiziune ORF, in care a declarat ca nu exista argumente reale impotriva admiterii Bulgariei si Romaniei in Schengen, transmite BNT. Potrivit prim-ministrului, daca pozitia Austriei nu se va schimba, bulgarii vor fi dezamagiti,…

- Austria dezvaluie marea temere in scandalul Schengen: Viena este al treilea oras 'sarbesc' ca marime, dupa Belgrad și Novi Sad!Premierul bulgar, Nikolai Denkov, s-a intalnit, marti, la Sofia, cu presedintele Consiliului National al Austriei, Wolfgang Sobotka, care a efectuat o vizita oficiala de o zi…

- Romania și Bulgaria vor face o a doua incercare de a intra in Schengen, la exact un an dupa ce au fost refuzate de Austria și Olanda pentru a adera. Votul este așteptat in luna decembrie, iar Bulgaria și Romania depun in prezent toate eforturile pentru a fi acceptate, a asigurat premierul Nikolai Denkov…