- Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus…

- Bucureștiul va putea „trai” doar daca apartamentele din blocurile noi se vor conecta la sistemul de distribuție a energiei termice, la centrale de scara sau de bloc, afirma ministrul Mediului, Tanczos Barna. El spune ca Romania nu e pregatita sa treaca pe sistem de incalzire pe energie electrica.

- „Poimaine o sa avem varianta finala. Am avut o discutie inca din ianuarie - februarie anul trecut cu asociatiile de producatori si de importatori de autoturisme. Nu a existat predictibilitate in Romania pe Rabla. Noi acuma facem regulile pe urmatorii trei ani. Ne angajam ca o sa crestem cu 10% bugetul…

- Tanczos Barna (UDMR), ministrul Mediului, a declarat ca in niciun caz nu se interzice folosirea lemnului de foc in gospodarii, asa cum se speculeaza in spatiul public. Pe de alta parte, exista metodele ce trebuie implementate, prin care poate fi pastrat confortul in gospodarii si, implicit, redus consumul…

- Romania a introdus restrictii de intrare in tara. Astfel, in Romania pot sa intre, fara obligativitatea intrarii in carantina, doar cetatenii statelor membre ale UE din tarile situate in zona rosie, intre care si Ungaria, care sunt vaccinati sau care au trecut prin boala in ultimele sase luni. Ceilalti,…

- Ungaria si Romania vor reinnoi activitatea Comisiei mixte ungaro-romane pentru protectia mediului, a anuntat, joi, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, dupa intrevederea avuta cu Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor…

- PEDEPSE cu INCHISOAREA pentru romanii care ard, ingroapa sau incendiaza deșeuri. Proiectul pe masa Senatului Romaniei PEDEPSE cu INCHISOAREA pentru romanii care ard, ingroapa sau incendiaza deșeuri. Proiectul pe masa Senatului Romaniei In data de 2 decembrie in Senatul Romaniei a fost propusa spre dezbatere…