Bulgaria așteapta, in acest sezon estival, intre 5,5 milioane și 6 milioane de turiști, in principal din Polonia, Ungaria, Romania, Germania, Marea Britanie, Serbia, Cehia și Israel, a declarat ministrul Turismului, Hristo Prodanov, care s-a aratat destul de optimist, in ciuda crizelor din ultimii ani. „Vrem sa transmitem un mesaj clar ca Bulgaria ofera condiții excelente pentru recreere și, in același timp, este o destinație sigura – Marea Neagra este o zona sigura și pașnica și avem o tradiție lunga de calitate și ospitalitate in turism”, a mai spus ministrul Prodanov. Acesta a fost prezent…