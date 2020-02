Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Igor Dodon confirma ca unii deputati PDM participa la sedinte cu presedintele, speakerul si premierul. Despre asta Dodon a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa.

- Dupa terminarea manifestarilor oficiale din Piata Unirii din Iasi, presedintele Klaus Iohannis a plecat pe jos, insotit de sotia sa, catre Biserica Trei Ierarhi, pentru a depune o jerba de flori la mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Presedintele a facut poze cu oamenii aflati pe marginea strazii,…

- Șeful statului, Igor Dodon, insoțit de președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii, au mers astazi la Guvern, unde au avut mai multe ședințe cu prim-ministrul Ion Chicu și membrii cabinetului de miniștri. La acestea a participat și primarul capitalei, Ion Ceban.

- "Nici vorba de existenta unei casti", a negat Ludovic Orban mieruri seasra la Digi24. Premierul spune ca aceasta abordare este caracteristica stilului de comunicare al PSD. "Imi pare rau ca se continua mizeriile. Am vazut fotografia aia cu casca presedintelui in fata jurnalistilor.…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a blocat joi numirea lui Ivan Ghesev ca procuror general, informeaza Reuters. Desemnarea lui Ghesev printr-o procedura in care a fost singurul candidat provocase proteste de strada in Bulgaria potrivit Agerpres Procurorul general are un rol important in combaterea…

